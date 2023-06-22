В ближайшее время состоится новый раунд армяно-азербайджанских переговоров – Ведант Патель

«Мы с нетерпением ждем нового раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему Южного Кавказа. Мы считаем, что прямой диалог — это ключ к решению проблем и достижению мира», — сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга в среду.

Касаясь участия Москвы в армяно-азербайджанском вопросе, Патель сказал: «Если Россия исходит из того, что она может играть конструктивную роль, то, конечно, может заниматься этим. Мы считаем, что переговорный процесс продолжается, и Соединенные Штаты являются важным партнером в нем, госсекретарь Энтони Блинкен лично вовлечен».

По словам Пателя, новые армяно-азербайджанские встречи в Вашингтоне «состоятся совсем скоро».