Азербайджан вел огонь в направлении армянских позиций в Верин Шоржа и Сотке – Минобороны

Согласно сообщению, с армянской стороны потерь нет.

Баку, со своей стороны, сообщил, что 22 июня в районе 02:15 подразделения Вооруженных сил Армении стреляли с позиций в Горисском районе в направлении позиций азербайджанской армии в Лачинском районе.

Между тем, военные власти Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в распространении дезинформации об обстрелах и фортификационных работах с армянской стороны.

«Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы 21 и 22 июня подразделения Армии обороны открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского, Шушинского и Аскеранского районов Республики Арцах [Нагорный Карабах], не соответствует действительности», - заявили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха.

Помимо этого, в сообщении указывается, что Минобороны Азербайджана также продолжает распространять дезинформацию, заявляя о якобы сорванных ими фортификационных работах в Нагорном Карабахе.