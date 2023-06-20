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Армения

Армения вновь обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Армянский военнослужащий (архив)

Подразделения ВС Азербайджана 20 июня в 15:50 открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Неркин Ханд и Срашен, сообщает пресс-служба Министерство обороны Армении.

Согласно Минобороны, подразделения ВС Азербайджана также сегодня в 16:30 открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу в Ерасхе, строящемуся на иностранные инвестиции.

В Азербайджане опровергли данную информацию.

Напомним, что сегодня на территории строящегося в Ерасхе завода были подняты флаги Армении и США.

Ранее во вторник армянское оборонное ведомство сообщало, что подразделения ВС Азербайджана в 00:20, открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахакна.

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