Армения вновь обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Согласно Минобороны, подразделения ВС Азербайджана также сегодня в 16:30 открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу в Ерасхе, строящемуся на иностранные инвестиции.

В Азербайджане опровергли данную информацию.

Напомним, что сегодня на территории строящегося в Ерасхе завода были подняты флаги Армении и США.

Ранее во вторник армянское оборонное ведомство сообщало, что подразделения ВС Азербайджана в 00:20, открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахакна.