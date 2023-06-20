Глава МИД Азербайджана заявил о перспективах для нормализации отношений с Армении

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на конференции Caspian Connectivity в Лондоне, передают азербайджанские СМИ.

По словам Байрамова, «Азербайджан полон решимости продолжать двигаться по пути развития, способствующего построению более безопасного и процветающего будущего региона, и заинтересован в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами».

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнул, что «армянская сторона, несмотря на предпринятые усилия, создает трудности в разблокировании коммуникаций».

Отметим, что после последней трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, Азербайджана и России официальный Ереван заявил, что в случае разблокирования пограничную службу на территории Армении должна осуществлять Армения. Между тем, в Баку настаивают на том, чтобы дорогу, соединяющую западные районы Азербайджана с Нахичеваном, на территории Армении охраняли российские пограничники.