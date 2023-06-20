«Поворотную роль» в подписании заявления от 9 ноября «сыграл процесс падения Шуши»

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в заседании следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств 44-дневной войны, произошедшей осенью 2020 года.

В начале заседания премьер-министр заявил, что это лучшая имеющаяся у меня возможность посредством выступления и ответов на вопросы обстоятельно поговорить об истории переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, 44-дневной войне, обстоятельствах, связанных с подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Почему документ был подписан и война была остановлена 9 ноября?

По словам Пашиняна, поворотную роль в подписании трехстороннего заявления от 9 ноября сыграл процесс падения Шуши.

«Существенным здесь было стратегическое значение Шуши. Под ударом оказался бы Степанакерт, около 25 тысяч солдат оказались бы под угрозой окружения. Заявление от 9 ноября 2020 года было пятой попыткой остановить войну», - сказал премьер-министр, отметив, что первый подобный разговор состоялся 7 октября, когда он позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения.

«Президент посчитал важным, что я заявил в одном из интервью, что Армения готова идти на компромиссы, и он хочет использовать эту возможность, чтобы приложить посреднические усилия для скорейшего достижения прекращения огня. Наше понимание заключалось в том, что огонь должен быть прекращен без предварительных условий, стороны должны оставаться на тех позициях, которые они занимали на тот момент, а затем должны начаться консультации. Я сказал, что этот вариант для нас приемлем», - рассказал Пашинян, отметив, что во время второго телефонного разговора с Путиным в тот же день президент России передал, что президент Азербайджана не согласен на установление режима прекращения огня.

На следующий день Путин сообщил Пашиняну, что у азербайджанской стороны есть предварительное условие: они ожидают, что Физули будет сдан им без боя и что армянские силы отступят вдоль Аракса к Худаферинскому водохранилищу, чтобы водохранилище оказалось под контролем Азербайджана и они могли брать из него воду для ирригации.

«Кроме того, руководство Азербайджана рассчитывало вернуть Гулиева и Аскерова, отбывавших наказание за убийства и похищения людей в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], считая возможным в свою очередь вернуть пленных. В ответ на все это объявлялось бы не прекращение огня, а только гуманитарное прекращение огня для организации похорон погибших. После этого не должно было быть условий не продолжать боевые действия», - сообщил Пашинян, отметив, что Ереван не принял предусловия.

«На дорогу согласен, на коридор – нет»

«Моя позиция как сейчас, так и прежде заключалась в том, что да, дороги должны быть открыты, да, западные районы Азербайджана должны иметь возможность сообщения с Нахичеваном, но это не может быть коридор, и он должен находиться под суверенитетом и юрисдикцией Армении», - сказал глава исполнительной власти.

«В контексте предложения от 19 октября условия прекращения войны были следующими: все семь районов переходят под контроль Азербайджана, статус Нагорного Карабаха остается неопределенным, территории Нагорно-Карабахской Автономной Области, которые уже были потеряны на тот момент, остаются под контролем Азербайджана, а на тот момент существенные территории НКАО уже находились под контролем Азербайджан, сдача Шуши Азербайджану, в Мегри дислоцируются миротворцы, и, фактически, создается коридор, то есть, полоса, связывающая Азербайджан с Нихичеванской Автономной Республикой, не находящаяся под нашим контролем. Я не мог согласиться на подобные условия, как бы я ни понимал тяжесть положения. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я снова не могу согласиться», - сказал Пашинян.

«Для меня Шуши и дислоцирование миротворцев в Мегри были красной чертой»

«Для меня Шуши и дислоцирование миротворцев в Мегри были красной чертой», - сказал премьер-министр, в то же время заметив, что пока Шуши стоял, борьба имела вполне конкретную цель и мотивацию, а с другой стороны, из переговоров было очевидно, что следующей целью Азербайджана был именно Шуши.

«Взяв Шуши, азербайджанцы перекрывали Лачинскую дорогу, получали возможность атаковать Степанакерт и уже не только с фронта, но и с тыла атаковать 5-й, 6-й и 7-й оборонительные районы Армии обороны», - сказал премьер-министр.

Падение Шуши

По словам Пашиняна, понимая, что краеугольное значение Шуши подчеркивалось еще больше, все указания сводились к укреплению Шуши и организации обороны Шуши.

«В конце концов, утвердилось впечатление, что все необходимое сделано, но вскоре после тех подготовительных действий пришло известие, что группа азербайджанцев прорвала нашу оборону в районе села Зарисли и встала на дороге Лачин-Степанакерт, то есть, по сути, перекрыла дорогу. Новость мне сообщил президент Нагорного Карабаха, однако Генштаб ВС не подтвердил эту информацию. Кстати, это была ситуация, которая повторялась десятки раз во время войны, когда президент Нагорного Карабаха говорил, а Генштаб не подтверждал. Затем пришло известие, что азербайджанцы обстреляли гражданский автомобиль, движущийся по дороге Степанакерт-Лачин. По сути, с этого момента и началось ползучее падение Шуши. Стали поступать известия, что первая группа противника вошла в Шуши, затем вторая, наконец, в полдень 7 ноября начальник Генштаба Оник Гаспарян доложил мне о падении Шуши», - рассказал премьер-министра, подчеркнув, что весть стала тяжелой для него, потому что «во всех моих приказах, инструкциях я говорил, что Шуши нужно удержать, и получал заверения, что город будет удержан».

По факту падения Шуши возбуждены уголовные дела, и эти обстоятельства еще должны быть детально выяснены, заявил Пашинян.