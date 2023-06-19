Оппозиция не примет участия в завтрашнем заседании следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны

«Само формирование комиссии правящим большинством не может обеспечить беспристрастность и полноту, поскольку комиссия, в которой подавляющее большинство членов представляют правящую силу, не способна предметно расследовать деятельность собственного правительства», - заявили фракции «Айастан» и «Честь имею».

«Просто нет вопроса, который хотелось бы задать Николу Пашиняну, Никол Пашинян высказал свои подходы к вопросам, связанным как с 44-дневной войной, так и с Арменией и Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.], теперь после высказывания таких позиций больше нет вопросов, которые хотелось бы ему задать. Когда в стране произойдут политические изменения, этим займутся правоохранительные органы, и в соответствующей системе будут даны те оценки, которые будут адресованы власти за то, что она сделала или не сделала», - сказал секретарь фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

Абраамян напомнил, что ранее предлагалось создать комиссию вне парламента, но власти отвергли это предложение. По мнению оппозиции, «инициатива Пашиняна дать публичные показания в прямом эфире не будет способствовать изучению обстоятельств 44-дневной войны, потому что будет невозможно оглашать секретные государственные, военные, дипломатические сведения или задавать вопросы по ним».

Завтрашнее заседание оппозиционеры называют шоу и заявляют, что оно является «очередным проявлением снятия с себя ответственности со стороны властей и лично Пашиняна».

Член следственной комиссии от правящей фракции Кристине Погосян напоминает, что оппозиция ранее отказывалась и от участия в закрытом заседании с участием премьер-министра, а теперь отказывается от открытого заседания. По ее мнению, оппозиция поступает неправильно.

«Это та площадка, где они могут задавать самые острые вопросы, высказывать самую острую критику, выдвигать обвинения и выслушивать ответ, соглашаться или не соглашаться, поэтому я не могу сказать, с чем они не согласны», - сказала Погосян.

Об участии Пашиняна в заседании комиссия по обороне и безопасности проинформировала на прошлой неделе, пояснив, что получила положительный ответ от премьер-министра. По словам Погосян, Пашинян завтра выступит с публичным докладом в прямом эфире, за которым последуют вопросы и ответы, по всей вероятности, уже на следующий день, потому что доклад будет длинным.

До сих пор следственная комиссия, состоящая исключительно из провластных депутатов, на закрытых заседаниях допросила бывшего начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, бывшего министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и еще нескольких чиновников.