Согласно заявлению от 9 ноября, РФ должна не контролировать дорогу, а осуществлять мониторинг – замглавы МИД РА

«В заявлении от 9 ноября [2020 года] и в последующем указе, подписанном президентом России, больше говорится о функции мониторинга, которую должна осуществлять ФСБ России, а не конкретно о контроле», - сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, отметив, что детали разблокирования пока находятся на стадии обсуждения.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось у Костаняна, кто, в конце концов, будет контролировать дорогу, проходящую через Сюник, заметив, что в заявлении от 9 ноября четко сказано, что контроль должна осуществлять Россия. А вице-премьер России Алексей Оверчук сегодня заявил, что главное разногласие вокруг разблокирования дорог состоит в том, кто будет обеспечивать безопасность людей, пользующихся этими маршрутами.

На вопрос, возможна ли эксплуатация железной дороги в этом году, замглавы МИД ответил: «Армения заинтересована и готова продвигать процесс разблокирования, в частности, в случае с железной дорогой. Как только будет достигнуто согласие относительно принципов суверенитета и юрисдикции, мы готовы двигаться вперед».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что до сих пор нет согласия по части уважения суверенитета, Костанян ответил: «Когда будет достигнута подобная письменная договоренность, все об этом будут проинформированы».

Замглавы МИД еще раз подчеркнул, что для армянской стороны важно, чтобы все детали разблокирования, в том числе связанные с безопасностью, происходили в рамках суверенитета и юрисдикции Армении.

После последней трехсторонней встречи вице-премьеров официальный Ереван заявил, что в случае разблокирования пограничную службу на территории Армении должна осуществлять Армения. Между тем Баку настаивают на том, чтобы дорогу на территории Армении контролировали российские пограничники.