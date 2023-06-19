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Ереван сообщает о ночных обстрелах в направлении армянских позиций в Сотке и Ерасхе, Баку опровергает

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Подразделения ВС Азербайджана 19 июня с 00:45 до 02:20 вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточном (Сотк) и юго-западном (Ерасх) направлениях границы.

Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

В сообщении отмечается, что с армянской стороны потерь нет.

Между тем, в Баку «категорически» опровергли сообщение армянской стороны.

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