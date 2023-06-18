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Армения

Глава Генштаба ВС Армении проводит комплексные проверки боеготовности и боеспособности войск

Армянские военнослужащие (архив)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Эдуард Асрян в рамках оценки и обобщения уровня готовности войск проводит комплексные проверки боеготовности, подготовки, боеспособности, управления войсками и организации обеспечения.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В проверки вовлечены силы и средства как общевойсковых частей, так и частей видов войск и подразделений специального назначения, говорится в сообщении.

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