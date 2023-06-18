Глава Генштаба ВС Армении проводит комплексные проверки боеготовности и боеспособности войск

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В проверки вовлечены силы и средства как общевойсковых частей, так и частей видов войск и подразделений специального назначения, говорится в сообщении.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Эдуард Асрян в рамках оценки и обобщения уровня готовности войск проводит комплексные проверки боеготовности, подготовки, боеспособности, управления войсками и организации обеспечения.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В проверки вовлечены силы и средства как общевойсковых частей, так и частей видов войск и подразделений специального назначения, говорится в сообщении.