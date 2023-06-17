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Баку вновь заявляет об обстреле, Ереван вновь опровергает

Армянский военнослужащий на боевой позиции (архив)

Министерство обороны Армении третий раз за сутки выступило с заявлением, опровергающим сообщение Азербайджана об обстреле на границе.

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Вооруженных сил Республики Армения в 16:00 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности. Минобороны Азербайджана создает информационную базу для очередной провокации, распространив за сутки третью дезинформацию», - заявили в Минобороны Армении.

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