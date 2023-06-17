Баку вновь заявляет об обстреле, Ереван вновь опровергает

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Вооруженных сил Республики Армения в 16:00 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности. Минобороны Азербайджана создает информационную базу для очередной провокации, распространив за сутки третью дезинформацию», - заявили в Минобороны Армении.