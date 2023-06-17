Ереван опроверг сообщение Баку об «интенсивном обстреле» с армянской стороны

Назвав это сообщение очередной дезинформацией, в Минобороны Армении подчеркнули, что «Минобороны Азербайджана создает информационную основу для очередной провокации».

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, ВС Армении «открыли интенсивный огонь из стрелкового оружия различного калибра по азербайджанским подразделениям, дислоцированным на Кедабекском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях». «На всех направлениях принимаются соответствующие ответные меры», - отметили в военном ведомстве Азербайджана, согласно местным СМИ.