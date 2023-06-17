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Ереван опроверг сообщение Баку об «интенсивном обстреле» с армянской стороны

(архивная фотография)

Министерство обороны Армении опровергает сообщение военного ведомства Азербайджана о том, что сегодня с 10:45 подразделения ВС Армении вели огонь по азербайджанским позициям в восточной и юго-восточной частях приграничной зоны.

Назвав это сообщение очередной дезинформацией, в Минобороны Армении подчеркнули, что «Минобороны Азербайджана создает информационную основу для очередной провокации».

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, ВС Армении «открыли интенсивный огонь из стрелкового оружия различного калибра по азербайджанским подразделениям, дислоцированным на Кедабекском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях». «На всех направлениях принимаются соответствующие ответные меры», - отметили в военном ведомстве Азербайджана, согласно местным СМИ.

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