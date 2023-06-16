Эти действия еще раз подтверждают наши опасения, что Азербайджан проводит политику этнической чистки в Нагорном Карабахе: премьер-министр

«Установка Азербайджаном незаконного КПП в Лачинском коридоре, блокирование поставок электроэнергии и природного газа в Нагорный Карабах, продолжающееся по сути уже шесть месяцев, крайне обострили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И если в течение предыдущего месяца в пропагандистских целях Азербайджан предоставлял какой-то доступ через Лачинский коридор посредством Красного Креста и российских миротворцев, то со вчерашнего дня и этот доступ перекрыт и прекращены поставки в Нагорный Карабах даже продуктов первой необходимости. То есть, в Нагорный Карабах не поступает продовольствие из внешнего мира, также через Лачинский коридор не пропускают граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи», - сказал Пашинян.

«Эти действия еще раз подтверждают наши опасения, что Азербайджан проводит политику этнической чистки в Нагорном Карабахе. Хотя в данном случае речь идет уже не об опасениях, а о начале действий. Как еще выглядят этнические чистки? Армянам Нагорного Карабаха блокируется подача продуктов питания, газа и электричества, выполняющие сельскохозяйственные работы граждане подвергаются обстрелу, блокируется возможность передвижения даже для находящихся в крайне тяжелом состоянии больных», - отметил премьер-министр.

По мнению Пашиняна, реакция армянской стороны на эту ситуацию должна заключаться в том числе в повышении международной осведомленности не только на уровне организаций и иностранных правительств, но и на уровне обществ, и усилия в этом направлении не должны ослабевать.

«Мы также продолжаем считать, что необходимый для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха диалог Баку-Степанакерт в рамках международного механизма чрезвычайно важен, и нужно надеяться, что в этом направлении будут предприняты конкретные шаги», - заявил премьер.

«В то же время, как бы ни было трудно, наша работа по нормализации отношений и установлению мира с Азербайджаном должна быть продолжительной. Мы должны быть последовательными в этом. В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне, и я надеюсь, что будет развит определенный прогресс, зафиксированный в ходе предыдущей встречи в Вашингтоне», - сообщил Пашинян.

Он также подчеркнул, что особенно после того, как Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга, попытки создать напряженность на разных участках границы неприемлемы и непонятны.

Глава исполнительной власти Армении подчеркнул, что необходимо сделать следующий шаг: зафиксировать основу разграничения и приступить к собственно делимитационным и демаркационным работам.

Пашинян подтвердил, что Армения готова разблокировать транспортно-экономические связи региона на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равноправия стран.

Премьер-министр подчеркнул, что любая коридорная логика на территории Армении неприемлема. «В этом смысле я ожидаю, что международные партнеры будут избегать использования провокационной лексики, используемой Азербайджаном», - заключил Никол Пашинян.