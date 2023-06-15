От «маек и трусов» до «Немезиса» - острая полемика и взаимные обвинения в парламенте

Сегодня парламентские дебаты вокруг исполнения прошлогоднего бюджета переросли в острую полемику между представителями власти и оппозиции и взаимные обвинения. За всем этим в зале заседаний наблюдал премьер-министр Никол Пашинян.

«На самом деле многомиллиардные расходы в полиции делаются только с одной целью: чтобы Никол Пашинян переезжал с одной улицы Еревана на другую, из одного села Армении в другое. Тысячи полицейских, оставив свою работу, стоят часами, чтобы один человек проехал из одного места в другое», - сказал депутат оппозиционной фракции «Айастан», член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Манукян заявил, что причина всего этого – страх. «Причиной является осознание того, к каким разрушениям он привел страну, страх от осознания того, что тысячи людей в нашей стране не любили власти разных времен, боролись против этих властей, но у десятков тысяч людей есть одно чувство - чувство ненависти, которого никогда в нашей стране не было», - сказал он.

Гегаму Манукяну ответил провластный депутат Ваагн Алексанян, обратив внимание правоохранителей на слова оппозиционного депутата.

«Думаю, следует обратить внимание правоохранителей на тот факт, что Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» начинает резко беспокоиться о том, что у такого-то госчиновника есть охрана. Простой опыт показывает, что здесь есть определенный интерес в том, чтобы у этого чиновника не было охраны», - отметил Алексанян.

Затем, попытавшись возразить на звучащую в адрес власти критику, Ваагн Алексанян обратился к прежним властям, в частности к сидевшему в зале бывшему министру обороны, а ныне депутату от оппозиции Сейрану Оганяну: «Когда Сашик Саргсян внес в бюджет 50 млн драмов, вы все представляли в своих красочных снах, что он делает это просто из доброты, он просто щедрый человек. Но, господин Оганян, вам не приходит в голову, что это деньги, украденные у армии, которой руководили именно Вы? Я в то время был в армии, господин Оганян, и должен сказать, да, армия под вашим руководством не выдавала мне маек и трусов, если этого хотите, скажу и это».

«Приходите и расскажите мне, что было в армии, господин Оганян. Ничего не было, не было ни машин, ни автопарка, ни артиллерии, ни винтовок, ничего не было. Когда в армии пользовались машинами 60-х и 70-х годов, вы, господин Оганян, и ваше ближайшее окружение ездили на машинах 2016-2017 годов выпуска», - сказал Алексанян.

Сейран Оганян на это ответил: «Теперь я задаю вопрос: а что вы сделали с армией? Армия под вашим руководством потерпела поражение, государство потерпело поражение. Во время вашего руководства произошло это поражение, хотите вы этого или нет, но с этим придется смириться, уважаемые коллеги. Раньше госчиновники ездили на каких-то машинах, причем армейских. Может быть, теперь они ездят на других машинах? Нет, они ездят на еще более новых машинах, чем моя, и с еще большим кортежем».

Оппозиционный депутат Кристине Варданян (АРФД) заявила, что отношение правительства Пашиняна к армии и солдатам было четко видно в ряде эпизодов.

«Трупы, хранящиеся в мешках, 15 сожженных солдат, для которых вы в тот же день заявили, что везете модульные домики. Что стало с теми модульными домиками? Факт в том, что до сих пор в наших горах лежат останки погибших. Так что, беспрецедентные наши, это ваше беспрецедентное отношение к армии и солдату», - отметила Варданян.

Другой депутат от оппозиции Арменуи Кюргеян также напомнила, что именно в период правления Пашиняна Армения понесла огромные потери. Депутат, являющаяся членом АРФД, вспомнила о «Немезисе», на что спикер НС ответил вздохом.

«Помните, что ничто не забывается, помните, что все виновные получат свою долю наказания, «Немезис» тому свидетель», - сказала Кюрегян.

Оппозиции ответил премьер-министр Никол Пашинян, сказав: «Вы обвиняете нас в проведении ошибочной внешней политики. Вопрос: а почему в 2016 году армия Армении воевала оружием 80-х годов, а армия Азербайджана получила товарный кредит в 4 млрд долларов от наших партнеров, поставлявших нам оружие 80-х годов, и закупала их самую современную технику?»

«Мы ничего не жалели для армии, и мы доверяли нашей армии. С 2018 года по сегодняшний день нет ни одного случая, чтобы в армии РА что-то не произошло из-за того, что правительство сказало, что нет денег, это исключено. Может быть, именно в этом была наша самая большая ошибка, что мы доверяли армии?» - подчеркнул премьер.

Защитить Пашиняна попытался провластный депутат Виген Хачатрян.

«Хватит грозить, вам кажется, что если вы не ответили, значит, мы должны ответить? То, что мы понимаем, что вы все испортили до такой степени, что сейчас Армения в опасности, не понимаете, что это все ваших рук дело? 24 года вы растрачивали ресурсы Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и Армении, а теперь мы, хотим их спасти. Вам это не нравится?» - сказал Хачатрян.

После нескольких часов взаимных обвинений в уничтожении Нагорного Карабаха и Армении спикер Национального собрания Ален Симонян предложил оппозиции сотрудничество, предупредив, что в противном случае они останутся на обочине.

«Хотите помочь Республике Армения? Давайте обсудим, процессы не остановятся, процессы будут двигаться вперед. У нас есть мандат народа Республики Армения, у нас есть этот мандат, пока не доказано обратное», - сказал Симоньян.

Оппозиция пока не ответила на предложение Алена Симоняна. Однако на днях «Дашнакцутюн» заявила, что путем народного восстания не позволит Пашиняну подписать документ о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Когда начнется эта борьба и с какими политическими силами «Дашнакцутюн» сформирует фронт сопротивления, пока неизвестно.