«Дашнакцутюн» готовится к всенародному восстанию и формирует фронт сопротивления

Новоизбранный представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян на созванной сегодня пресс-конференции заявил, что если внутри страны не будет сопротивления, то премьер-министр Армении подпишет этот документ, поскольку между Пашиняном и Алиевым есть договоренность о завершении процесса в течение этого года.

«То, о чем заявил Пашинян, это не мирный договор, это новая капитуляция. И если документ будет подписан, то это будет иметь катастрофические и трагические последствия для армянского народа. Главный, если угодно, единственный способ предотвратить это – организация всенародного восстания и формирование фронта сопротивления. Мы должны добиться этого, и наша главная задача на данный момент - не допустить подписания этого документа. Поэтому нам нужно организовать народное восстание, вывести народ на борьбу», - сказал Сагателян.

«Дашнакцутюн» имеет представление о том, как мобилизовать народ, но сначала они обсудят все свои идеи с парламентскими и внепарламентскими силами и только потом выйдут на борьбу.

Ишхан Сагателян не указал сроков, но подтвердил, что летом начнутся акции. «У Никола Пашиняна нет мандата на сдачу Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] Азербайджану. Это полностью антиконституционный, антигосударственный, нелегитимный процесс, который удостоится гнева, сопротивления и восстания нашего народа. Один человек не может решать судьбу нашего народа, имеющего пятитысячелетнюю историю. И мы сделаем все, будем бороться всеми возможными способами, чтобы выйти из этой ситуации. Я не могу в данный момент назвать конкретный день, время, место, но я очень четко заявляю, что мы отдадим все силы этому делу. По крайней мере, вы увидите шаги [этим летом], выражающие то, что наш народ против этого процесса», - сказал он.

Представитель Верховного органа АРФД не раскрыл скобки касательно того, начали ли они обсуждения с другими политическими силами, он лишь отметил, что на данный момент задача всех сил - разъяснить людям все последствия ожидаемой катастрофы в случае подписания документа.

Сагателян подчеркнул, что главная причина их неудач за последние три года заключалась в том, что они не смогли объяснить эти угрозы народным массам и вывести их на борьбу. Но за последний год ситуация изменилась.

«Если в прошлом году Никол Пашинян говорил о снижении планки, и мы тогда очень четко заявили об опасностях и вышли на борьбу, многие люди в то время глубоко не осознавали, что происходит, и обвиняли нас в том, что мы боремся за власть. А сейчас, думаю, всем очевидно, человек четко и ясно заявил, что идет по пути оставления Арцаха в составе Азербайджана. А это будет иметь катастрофические и трагические последствия для всего армянского народа, в том числе и для Республики Армения и нашей государственности», - сказал представитель АРФД.