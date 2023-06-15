Алиев: Армения должна закрепить на бумаге, что Карабах – это Азербайджан

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передают азербайджанские СМИ.

Во время мероприятия в Баку Алиев также заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность не благодаря переговорам и посредникам, а благодаря своей военной мощью.

«В течение почти 30 лет Азербайджан вел с Арменией переговоры, которые не давали результатов. И только благодаря нашей военной мощи и духу азербайджанских бойцов стало возможным восстановить нашу территориальную целостность», - отметил глава азербайджанского государства.

По словам Алиева, переговоры и посреднические усилия привели лишь к замораживанию ситуации. «Но мы не согласились с этим. Мы восстановили свою территориальную целостность и освободили свои земли на поле боя, пожертвовав жизнями 3000 наших сыновей», - заявил он.