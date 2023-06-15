Армянский пограничник ранен в результате стрельбы с азербайджанской стороны в районе Теха

Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

Согласно сообщению, о состоянии здоровья раненого военнослужащего позже будет предоставлена дополнительная информация.

Сегодня Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на Техском направлении. Ереван, в частности, сообщил, что сегодня в 11:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Теха, в том числе из минометов. Баку, в свою очередь, обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанской армии с позиций в районе Техи, начиная с 11 часов утра, из огнестрельного оружия различного калибра, в том числе из минометов.

Также сегодня об стороны сообщили об инциденте в районе моста Хакари, где в апреле азербайджанская сторона установила контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Стороны обвинили друг друга в военной провокации. В Баку сообщили о ранении одного азербайджанского пограничника на КПП «Лачин».