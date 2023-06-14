Армянская сторона продолжит продвижение мирной повестки за столом переговоров – Папикян

Об этом в ходе правительственного часа в парламенте сегодня заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, комментируя азербайджанские обстрелы на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границе.

«Причиной всего этого являются цели азербайджанской стороны продемонстрировать, что армянская сторона имеет склонность к определенным агрессивным действиям. Нет такого, армянская сторона будет и дальше продвигать мирную повестку за столом переговоров, разумеется, также защищая суверенную территорию нашей страны», - заявил министр обороны.