«Важно сохранять положительную динамику встреч»: Клаар о стрельбе на армяно-азербайджанской границе

Он написал в Twitter, что Евросоюз внимательно следит за развитием событий в регионе.

«Стрельба на всех участках должна прекратиться. Важно сохранить положительную динамику встреч и добиться за столом переговоров таких результатов, которые принесут пользу Армении, Азербайджану и всему региону», - написал Клаар.

Сегодня Ереван распространил уже третье сообщение, в котором говорится, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении. Согласно сообщению, с армянской стороны потерь нет.

Ранее сегодня сообщалось, что двое граждан Индии, занятых на строительных работах, получили ранения в результате обстрела азербайджанской стороной строящегося в Ерасхе металлургического завода.

Вчера в сторону завода также были выстрелы – в этом районе были повреждены автомобили.

На прошлой неделе Ереван сообщил, что в селе Ерасх Араратской области Армении строится металлургический завод, где будут перерабатывать и производить черные металлы, арматуру, уголки и трубы. Завод строится в 800 метрах от границы с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана. Баку осудил эту программу Еревана, заявив, что «без согласования этой деятельности с Баку» Армения нарушает международные экологические стандарты. В Армении отвергли претензии Азербайджана, заявив, что завод отвечает всем экологическим нормам и требованиям и что он будет построен в рамках норм внутреннего законодательства Армении.