В Степанакерте вновь обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, армянская сторона потерь не понесла.

В ведомстве добавили, что о нарушении режима прекращения огня было проинформировано командование российского миротворческого контингента.

«По состоянию на 09:30 14 июня ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - говорится в сообщении.

Баку пока не ответил на последние обвинения, звучащие из Степанакерта. Однако накануне несколько раз в течение дня в Баку заявляли об обстрелах азербайджанских позиций, отмечая, что под обстрел попал и Шушинский район. Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла эти сообщения Баку.