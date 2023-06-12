Заявка Армении на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике 2024 года отклонена

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в столице Бахрейна Манаме. Решение об этом было принято сегодня на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, созванном в столице Кубы Гаване.

Комитет отмечает, что Манама в 2022 году успешно провела чемпионат Азии по тяжелой атлетике.

Двумя другими кандидатами были столица Армении Ереван и столица Албании Тирана.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство Trend, член Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов приветствовал решение Международной федерации тяжелой атлетики, отметив, что «сожжение азербайджанского флага в день открытия чемпионата Европы в Ереване доказало, что армяне на сегодняшний день не готовы не только к миру, но и вообще к чему бы то ни было, в том числе к проведению крупного международного турнира».

«За таким вопиющим неуважением к нашему флагу должно было последовать наказание. Мы в тот же день направили соответствующие письма в международные инстанции и федерации и потребовали осудить действия армян как морально, так и юридически», - сказал Гусейнов.

По его словам, основной целью Федерации тяжелой атлетики Азербайджана было лишить Армению возможности организовать чемпионат 2024 года, и это стало реальностью, «несмотря на то, что армяне практически гарантировали проведение у себя этого чемпионата».

Флаг Азербайджана 14 апреля поджег стилист Общественного телевидения Армении Арам Николян, который в тот момент не представлял Общественное телевидение.

В тот же день он был подвергнут приводу в полицию, а затем отпущен. Николян заявил, что пошел на этот шаг, чтобы показать, что «армяне не приспосабливаются к каким-то ситуациям».