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Спорт

Мужчина поджег флаг Азербайджана во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване; Баку осудил «проявление ненависти»

Вчера произошел инцидент в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

В начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, взял его из рук державшей флаг девушки и поджег.

Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции ереванской общины Малатия, после чего был отпущен.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент, произошедший на открытии чемпионата Европы в тяжелой атлетике в Ереване, и потребовало наказать виновных.

«Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы мероприятия не предприняли никаких мер безопасности против подобных проявлений ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание», - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджан в третий раз участвует в международных спортивных соревнованиях в Армении после обретения независимости. В 2009 году азербайджанский дзюдоист победил на молодежном чемпионате по дзюдо в Ереване. В 2014 году в соревнованиях в Армении участвовала сборная Азербайджана по стрельбе из лука.

Армянские спортсмены также трижды участвовали в спортивных соревнованиях в Азербайджане.

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