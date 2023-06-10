Степанакерт обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня

Как сообщила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха, около 12:20 азербайджанская сторона выпустила 3 мины из миномета калибра 60 мм по одной из позиций Армии обороны.

«С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня было проинформировано командование российского миротворческого контингента», - говорится в сообщении.

В свою очередь, азербайджанские СМИ приводят заявление Министерства обороны Азербайджана, в котором обвиняются как Вооруженные силы Армении, так и «армянские вооруженные формирования, расположенные в зоне ответственности российских миротворцев» в нарушении режима прекращения огня.