В Госдепе США снова заговорили о помощи, оказываемой Арменией, в обходе санкций против России

Об этом американский дипломат заявил в Стокгольме в ходе дискуссии, организованной Европейским советом международных отношений, отметив, что с точки зрения Вашингтона проблема достаточно серьезная.

«Это существенная проблема, поэтому мы посещаем Казахстан, Грузию, Армению. Наши переговорные группы также выезжают в Турцию и другие места, например, в Объединенные Арабские Эмираты. В результате всего этого удалось выяснить, что в начале этого года Россия смогла довести импорт ряда ключевого электронного оборудования до довоенного уровня. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. В то же время Россия сейчас испытывает нехватку такого оборудования, поскольку большую часть 2022 года эта продукция была им недоступна. Кроме того, российская экономика сейчас обслуживает военные нужды, и им нужны гораздо большие партии этого электронного оборудования, потому что российская сторона, грубо говоря, сжигает то, что импортирует», — сказал О'Брайен.

По словам американского дипломата, в основном речь идет о микросхемах, интегрированных системах и процессорах, которые, не являясь товарами двойного назначения, тем не менее, используются Россией в военной промышленности.

Американская сторона заговорила о помощи со стороны ряда государств, в том числе Армении, в обходе санкций против России еще весной этого года. В апреле авторитетнейшая американская газета The New York Times со ссылкой на один из официальных документов Управления промышленности и безопасности США писала: «В 2022 году по сравнению с предыдущим годом импорт чипов и процессоров на территорию Армении из США увеличился на 515 процентов, а из стран ЕС – на 212 процентов. После этого Армения реэкспортировала 97 процентов этой импортной продукции в Россию».

По словам главы Управления по координации санкций Госдепа США Джима О’Брайена, главная цель Вашингтона сейчас — не сразу предпринимать жесткие шаги, а терпеливо убеждать государства-партнеры в том, что им гораздо выгоднее воздержаться от заключения проблемных сделок с Россия в долгосрочной перспективе.

«Ваши экономики в опасности, — говорим мы представителям наших стран-партнеров, — большая часть ваших доходов поступает из США, ЕС и Японии. Почему вы рискуете всем этим ради нескольких партий того или иного продукта?» — спрашиваем мы. В результате Турция немедленно ввела ограничения, запрещающие реэкспорт. Казахстан ввел ряд других процедур, и мы видим, что [реэкспорт в Россию] снижается. Ряд других стран также начал предпринимать определенные шаги. Мы надеемся, что цифровые показатели начнут снижаться, и это положительная сторона участия в переговорах», - сказал представитель Госдепа.

Судя по событиям последних дней, американское давление приносит свои первые плоды и в случае с Арменией. Два дня назад московский «Коммерсантъ» сообщил, что банки, работающие в Армении, а также в Казахстане и Гонконге, начали блокировать платежи за серверы, микрочипы и процессоры, реэкспортируемые в Россию. Из слов Джима О'Брайена становится ясно, что основное внимание Вашингтона сосредоточено на Казахстане.

«Раньше международные компании экспортировали тот или иной товар сначала в Россию, а затем их российские партнеры реэкспортировали его в Казахстан и страны Центральной Азии. Теперь вся эта продукция сразу отправляется в Казахстан, откуда уже экспортируется в Россию и другие страны региона. Фактически Россия больше не является главной экономической державой в Центральной Азии, и если это станет долгосрочным процессом, все это может стать для Путина стратегическим провалом. Так что, пытаясь уменьшить явления, которые мы рассматриваем как обход санкций, мы также не должны задушить формирующиеся новые экономические реалии», — заявил представитель Госдепартамента США.