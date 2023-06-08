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Экономика

Банки Армении блокируют платежи из России за экспортируемую электронику

Во избежание западных санкций армянские банки блокируют платежи из России за экспортируемую отсюда электронику: серверы, микросхемы, процессоры, пишет российское издание «Коммерсантъ». 

Не раскрывая многих скобок, Центральный банк Армении не отрицает, что местные коммерческие банки ужесточают свою политику.

Под санкциями оказываются те компании, которые, по мнению Запада, поддерживают российскую армию и военную промышленность.

Источники, работающие на российском рынке электроники, которых «Ъ» не раскрывает, рассказали, что банки Казахстана, Армении и Гонконга в последние две недели часто блокируют платежи за эту продукцию. По данным российского издания, такие ограничения на экспорт могут вызвать дефицит электроники в России в течение полугода.

В Центральном банке Армении сообщили Радио Азатутюн, что банки самостоятельно управляют своими рисками, и подтвердили, что в связи с новыми санкциями, применяемыми в отношении России, идет ужесточение: «Это носит непрерывный характер, и в рамках этого существенно ужесточаются условия осуществления зарубежных операций всех банков региона, в том числе армянских банков. При этом количество отказов в совершении операций определенного характера также может увеличиваться, если коммерческие банки по своим критериям оценки оценивают операции как рискованные».

Радио Азатутюн во вторник связалось примерно с 30 компаниями, торгующими электроникой, чтобы выяснить, не было ли у них в последнее время проблем с получением денег из России. Однако четких ответов получено не было. Одни говорили, что не обладают такой информацией, а другие вообще уклонялись от ответа на вопрос.

В последние месяцы Армению часто представляют в качестве транзитной страны, через которую доставляются запрещенные товары в Россию. Официальная статистика также показывает, что после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года значительно увеличился экспорт электроники из Армении в Россию.

Например, если за первые шесть месяцев 2021 года из Армении в Россию было экспортировано 745 телефонов и модемов, то за тот же период 2022 года их число достигло 53 тысяч.

Авторитетная газета New York Times со ссылкой на официальный документ написала, что в прошлом году Армения увеличила импорт чипов и процессоров из США на 515%, а из Евросоюза - на 212%. По данным американского издания, 97% этих товаров затем были экспортированы в Россию и использовались в военной промышленности.

И США, и Евросоюз часто предупреждают Армению не оказывать помощь России в этом вопросе.

А официальный Ереван всегда утверждает, чтобы Армения не обходит западные санкции. На своей последней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что на встречах с западными партнерами этот вопрос ставится перед армянской стороной, и они всегда дают один и тот же ответ: «Мы говорим, что Армения является членом экономического союза. Армения имеет отношения стратегического партнерства с Россией, Армения имеет глубокие экономические и стратегические отношения с Россией. Но Республика Армения в силу этих и других обстоятельств не может позволить себе попасть под западные санкции. Поэтому мы будем действовать в отношениях с Россией в том объеме, в каком это позволит нам не оказаться под западными санкциями».

Однако премьер не уточнил, как две армянские компании уже попали под американские санкции. Одна из этих компаний, зарегистрированных в Армении, продает электронику, другая работает в сфере химикатов.

Не упоминая ни Россию, ни санкции, в конце мая правительство приняло решение, касающееся многих технологических устройств. В соответствии с этим решением, экспорт и транзит указанных товаров должны более жестко контролироваться, для них отныне будут необходимы соответствующие разрешения.

Исполнительная власть считает это вопросом национальной безопасности. Более того, Министерство экономики, представившее проект, в своих обоснованиях указало, что необходимо исключить риски использования этих товаров в военной промышленности.

В их числе чипы, трансформаторы, оборудование для передачи данных, видеокамеры, антенны, навигационные устройства и многие другие товары.

Хотя правительство об этом не упоминает, но значительная часть этих устройств реэкспортируется именно в Россию. Например, в товарной группе трансформаторов в первой половине 2022 года было экспортировано почти 133 тысяч устройств, а за тот же период 2021 года их количество составляло 33 тысячи.

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