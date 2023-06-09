Заявление Азербайджана о работе металлургического комбината безосновательно – Министерство окружающей среды

Об этом говорится в заявлении Министерства окружающей среды Армении.

«Единственной реальной целью этих псевдо-экологических озабоченностей является воспрепятствование экономическому развитию Республики Армения», - заявили в ведомстве, отвечает на утверждение Баку о том, что «не согласовывая эту деятельность с Азербайджаном» Армения нарушает международные экологические стандарты.

Металлургический завод будет построен в соответствии со всеми экологическими нормами и требованиями, в рамках норм внутреннего законодательства, заверяют в Министерстве окружающей среды Армении, добавляя, что Армения привержена выполнению всех взятых на себя в этой сфере международных обязательств.

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил на днях, что в селе Ерасх Араратской области строится металлургический завод, где будут перерабатываться и производиться черные металлы, арматура, уголки и трубы.