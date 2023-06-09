Россия не против содействия третьих стран в армяно-азербайджанском урегулировании - Галузин

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Галузин подчеркнул безальтернативность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом он заявил, что РФ не против, чтобы другие страны вносили свой вклад в армяно-азербайджанское урегулирование. «Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются, - указал замглавы МИД РФ. - Соответственно, усилия каких-то еще посредников должны давать добавленную стоимость именно с точки зрения реализации фундаментальных документов армяно-азербайджанской нормализации».

Обращаясь к вопросу целей США в регионе, Галузин заявил, что США «пытаются везде добиться одного и того же: с одной стороны, вытеснить Россию, а с другой стороны подчинить себе в колониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, помешать нашему партнерству и союзничеству с нашими друзьями и соседями».