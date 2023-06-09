Акоп Бадалян: В преддверии переговоров в Вашингтоне не было никаких предпосылок для возможности прогресса

Так в беседе с Радио Азатутюн ситуацию с отложенными переговорами прокомментировал армянский политический обозреватель Акоп Бадалян.

В преддверии очередного раунда вашингтонских переговоров разногласия между сторонами стали более заметными, также отметил Бадалян, сославшись на резкие заявления Баку относительно процесса делимитации и демаркации границы, а также недавнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое, по мнению политического обозревателя, стало фактическим ультиматумом руководству и народу Нагорного Карабаха.

28 мая Алиев сделал ряд угрожающих заявлений во время посещения Лачинского района. В частности, он заявил, что помимо признания территориальной целостности Азербайджана, Армения должна выполнить ряд других предварительных условий Азербайджана, в том числе, исходить из того, что делимитация границы между странами должна проходить на основе условий Азербайджана. Он подчеркнул, что «мирное соглашение должно быть основано на международных условиях, должна быть открыта дорога на Нахиджеван, а армянская армия должна выйти из Нагорного Карабаха».

Обращаясь к карабахским армянам, глава азербайджанского государства заявил: «У карабахских армян остается только один путь: выбросить в мусорный бак фальшивые государственные атрибуты, распустить парламент и подчиняться законам Азербайджана».

«Эти обстоятельства, как минимум, показали, что между двумя раундами в Вашингтоне, по крайней мере публично, не было ни сближения, ни готовности согласовать позиции сторон, а наоборот, Баку стал говорить более жестким языком, и параллельно с этим идет постоянная дезинформация Минобороны Азербайджана о том, что якобы армянские силы нарушают режим прекращения огня. Эта обстановка позволяет говорить о том, что до переговоров в Вашингтоне, как представляется, не было никаких предпосылок для результативности переговоров, возможности прогресса», - отметил Бадалян.

На замечание о том, что переговоры в Брюсселе были объявлены в конце прошлого года и в итоге они не состоялись, и на вопрос, возможно ли, что это станет еще одним тупиком, или это просто отсрочка, а не отмена, Бадалян ответил так: «В отличие от Брюсселя, Вашингтон, конечно, гораздо более сильный игрок, и если Вашингтон будет настаивать, вряд ли какая-либо из сторон будет пытаться постоянно отвергать его переговорные инициативы, если, повторюсь, здесь мы не имеем дело с действительно техническими причинами, а имеем дело с некоторыми политическими обстоятельствами и факторами».

Вчера в МИД Армении подтвердили, что очередной раунд переговоров министров иностранных дел, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, откладывается. Из сообщения не понятно, на какой именно срок откладывается встреча, в нем также не раскрывается причина отсрочки. Только отмечается, что встреча была отложена по просьбе азербайджанской стороны. В МИД Армении пообещали проинформировать общественность о новой дате встречи позже. Официальный Баку не стал отрицать, что является инициатором переноса встречи, но о причинах и новых сроках пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде также говорить не стал.