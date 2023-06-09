В Карабахе Азербайджан открыл огонь по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы – Армия обороны

По данным Министерства обороны Нагорного Карабаха, около 18:20 Азербайджан обстрелял из стрелкового оружия трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы в Карвинском районе. В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет.

По данным Армии обороны, о нарушении режима прекращения огня было проинформировано командование российских миротворческих сил.

По состоянию на 09:00 9 июня ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, говорится в сообщении.

Баку пока не ответил на эти сообщения из Степанакерта. Вчера Азербайджан обвинил Нагорный Карабах в нарушении режима прекращения огня. В Армии обороны Нагорного Карабаха опровергли данную информацию.