Ереван подтверждает, что запланированный в Вашингтоне очередной раунд переговоров откладывается

Министерство иностранных дел Армении подтвердило, что запланированный на следующую неделю в Вашингтоне очередной раунд переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана откладывается.

На какое время, неизвестно. По словам пресс-секретаря МИД, встреча была отложена по просьбе азербайджанской стороны.

Встреча Мирзоян-Байрамов вокруг мирного договора, согласно официальному Еревану, должна была стартовать в следующий понедельник, 12 июня. Новых сроков, однако, в МИД не указали, пообещав сделать это позже.

О возможности переноса встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана утром сообщило азербайджанское агентство «Туран» со ссылкой на дипломатические источники. Встреча может состояться не 12 июня и даже не на следующей неделе, как предполагалось изначально, написало азербайджанское СМИ. Но, по данным «Туран», она просто переносится, а не отменяется. Согласно тому же источнику, причина исключительно в графике и логистике. Скобки, однако, не были раскрыты.

Радио Азатутюн обратилось в Госдепартамент США за более подробной информацией о причинах. Там не стали сообщать о причинах переноса встречи Мирзоян-Байрамов, а также не уточнили дату следующих переговоров. «Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне», - заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян первым сообщил, что встреча министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне начнется 12 июня, а МИД Армении подтвердил эту информацию.

О встрече на этой неделе уже дважды говорил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, отказавшись, однако, назвать сроки ее проведения. «Я не собираюсь подтверждать или предоставлять какую-либо инсайдерскую информацию относительно графика или возможных дат», - сказал он.

Прошел всего месяц после первых переговоров Мирзоян-Байрамов в Вашингтоне.