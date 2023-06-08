Мы с нетерпением ожидаем проведения очередного раунда переговоров в Вашингтоне – представитель Госдепа

Об этом заявил вчера на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

На вопрос, действительно ли министры иностранных дел Азербайджана и Армении смогут добиться каких-то значительных успехов на запланированной на следующую неделю встрече в Вашингтоне, представитель американского внешнеполитического ведомства ответил, повторив сделанное ранее заявление: «Мы с нетерпением ожидаем проведения очередного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа».

На 12 июня в Вашингтоне запланирована очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В последний раз они встречались в США в начале мая. За этими переговорами последует встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 21 июля.