На последнем заседании трехсторонней группы по региональному разблокированию был намечен ощутимый прогресс - Пашинян

В ходе последнего заседания трехсторонней рабочей группы по региональному разблокированию был намечен ощутимый прогресс, заявил премьер-министр Армении сегодня в Сочи на встрече с председателем правительства России. Никол Пашинян подчеркнул, что доволен результатами состоявшейся 2 июня в Москве встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

«Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности, юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые намечены в 9-м пункте трехстороннего заявления президентов Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министра Армении», - сказал он.

Однако премьер-министр Армении не уточнил, о каком именно прогрессе идет речь. В то же время Пашинян выразил надежду, что сторонам удастся прийти к конкретным решениям. «Мы высказали наши конкретные предложения. Надеюсь, что эти предложения будут приняты. В принципе это не то что наши предложения – это компромиссные решения, которые мы выработали в течение последних двух лет», - сказал он.

Перед встречей в Москве вице-премьер Мгер Григорян в беседе с Радио Азатутюн намекнул, что в переговорах по разблокированию нет консенсуса о том, что инфраструктуры будут находиться под юрисдикцией Армении.

«О транспортном сообщении мы всегда готовы говорить, о коридорах, если под этим подразумевается особый режим, нет, мы это обсуждать не будем», – подчеркнул Григорян.

Официальный Ереван оценил состоявшуюся 2 июня встречу рабочей группы вице-премьеров Армении, Азербайджана и России как конструктивную и сообщил о существенном прогрессе в вопросе согласовании способов организации разблокирования транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

После встречи Ереван и Москва обменялись сообщениями идентичного содержания о том, что достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. Стороны, однако, не уточнили, о каких шагах идет речь, есть ли договоренность о сроках или нет. По этому маршруту Азербайджан получает железнодорожное сообщение со своим эксклавом Нахичеваном, с которым у него нет сухопутной границы.



Со своей стороны, глава правительства России Михаил Мишустин сегодня заявил, что ведется системная работа по разблокированию экономических и транспортных связей. «В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведём системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государствам региона», - сказал он.

В Сочи премьер-министр Армении участвует в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ, а также в работе Евразийского конгресса. Примечательно, что российская сторона представила встречу в Сочи как переговоры премьер-министров Армении и России.

Правительство Армении сообщает о встрече Пашинян-Мишустин.

В Сочи премьер-министры Армении и России также обсудили двусторонние экономические вопросы и заявили об увеличении товарооборота. По словам премьер-министра России, в январе – апреле взаимный товарооборот вырос на 96% и составил почти 140 млрд рублей или более 660 млрд армянских драмов. В свою очередь, Пашинян заявил о довольно большой инвестиционной активности.

Стороны также обсудили вопрос КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Согласно сообщению армянской стороны, российская сторона пообещала увеличить пропускную способность КПП до 1500 грузовиков в сутки вместо 1200.