Армения не собирается обсуждать вопрос так называемого «Зангезурского коридора» - Мгер Григорян

На встрече вице-премьеров в Москве Армения не собирается обсуждать вопрос так называемого «Зангезурского коридора», если суверенитет Армении над дорогой будет поставлен под сомнение, заявил сегодня вице-премьер Мгер Григорян в ответ на вопрос Радио Азатутюн. Именно он является переговорщиком Еревана по вопросу регионального разблокирования.

«Мы все время заявляли, что это красная линия, подобный вопрос обсуждаться не будет. Я не думаю, что в данном случае была бы организована трехсторонняя встреча и этот вопрос был бы снова поднят, потому что это как минимум бессмысленно, потому что мы не будем обсуждать подобный вопрос», - подчеркнул Григорян.

На уточняющий вопрос, означают ли заявления Алиева и ответные заявления Пашиняна в Москве, что Азербайджан продолжает требовать «Зангезурский коридор», вице-премьер ответил, что такое обсуждение исключено. На минувшей неделе в Москве заявление президента Азербайджана о «Зангезурском коридоре» вызвало бурную полемику. Премьер-министр Пашинян назвал это территориальными претензиями к Армении.

«Коридор во многих случаях декларировался как транспортный коридор, что является принятым в международной практике термином. Но также во многих случаях подчеркивался коридор с точки зрения наличия иного отношения или желания. По второму вопросу мы всегда официально заявляли, что это просто исключено. О транспортном сообщении мы всегда готовы говорить, о коридорах, если под этим подразумевается особый режим, нет, мы это обсуждать не будем», – подчеркнул Мгер Григорян.

Однако из слов вице-премьера становится ясно, что в переговорах по разблокированию нет консенсуса о том, что инфраструктуры будут находиться под юрисдикцией Армении. «Если мы говорим о физическом восстановлении инфраструктур, то весьма предварительная длительность восстановления может быть около 2-3 лет. Как будут проходить переговоры и в какие сроки удастся прийти к консенсусу, чтобы окончательно закрепить, что речь идет об инфраструктурах, которые будут находиться под юрисдикцией Армении и будут суверенными инфраструктурами суверенной Армении? С этого момента, думаю, все остальные обсуждения будут носить технический характер», - сказал вице-премьер.

На московской встрече лидеров Армении, Азербайджана и России на прошлой неделе было объявлено, что вице-премьеры встретятся в Москве спустя неделю, чтобы обсудить транспортное разблокирование. Мгер Григорян заявил, что на данный момент планирует выехать на заседание, но не уточнил конкретный день, сказал, что заседание намечено на эту неделю.