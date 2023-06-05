В Ереване назвали сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций очередной дезинформацией

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

Баку сообщил, что вчера около 18:25 армянская сторона открыла огонь в направлении позиций азербайджанской армии.

Вчера Баку также обвинил Степанакерт в нарушении режима прекращения огня. В Нагорном Карабахе отвергли обвинения, подчеркнув, что, «ежедневно распространяя дезинформацию, Азербайджан готовит почву для очередной провокации».

В свою очередь военные власти Нагорного Карабаха заявили, что 4 июня Вооруженные силы Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в центральном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения.

Как сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха, с армянской стороны потерь нет.

«О нарушении режима прекращения огня проинформировано командование российского миротворческого контингента. По состоянию на 10:00 5 июня обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная», - отмечается в сообщении.