Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи с трагической железнодорожной катастрофой в Индии

В послании, текст которого размещен на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:
«С глубокой скорбью узнал о трагическом инциденте со столкновением трех поездов вчера вечером в Баласоре, штат Одисса, ставшем причиной гибели сотен людей.
От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку семьям и родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Выражаем нашу солидарность с братским индийским народом и правительством Индии в это тяжелое время».