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Армения

Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи с трагической железнодорожной катастрофой в Индии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагической железнодорожной катастрофой в Индии.

В послании, текст которого размещен на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о трагическом инциденте со столкновением трех поездов вчера вечером в Баласоре, штат Одисса, ставшем причиной гибели сотен людей.

От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку семьям и родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем нашу солидарность с братским индийским народом и правительством Индии в это тяжелое время».

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