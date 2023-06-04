Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи с трагической железнодорожной катастрофой в Индии

В послании, текст которого размещен на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о трагическом инциденте со столкновением трех поездов вчера вечером в Баласоре, штат Одисса, ставшем причиной гибели сотен людей.

От имени правительства Республики Армения и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку семьям и родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем нашу солидарность с братским индийским народом и правительством Индии в это тяжелое время».