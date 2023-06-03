Премьер-министр Армении прибыл в Турцию

Как сообщили из офиса премьер-министра Армении, Пашиняна в поездке сопровождает вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, который является специальным представителем Армении по урегулированию армяно-турецких отношений.

В международном аэропорту Анкары «Эсенбога» премьер-министра Армении встретил специальный представитель Турции по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч.

Премьер-министр Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Впервые Армения участвует на уровне главы государства. В истории независимой Армении Ереван участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды: в 2014 году участие Армении в мероприятии было на уровне министра иностранных дел.