Политические силы и приветствуют, и критикуют решение премьер-министра поехать в Анкару

Депутат оппозиционной фракции «Айастан», член партии АРФ «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян, комментируя новость о том, что завтра премьер-министр Армении в Анкаре примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал, что сегодняшняя власть Армении во главе с Николом Пашиняном подчинилась всем требованиям и приказам Турции.

«Сегодняшняя власть Армении во главе с Николом Пашиняном с понурой головой выполнила все требования и приказы Турции. Они признали суверенитет Азербайджана над Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.], собираются предоставить дорогу, которая свяжет Турцию и Азербайджан, то есть выполняют очередную инструкцию пантюркистов. Турки уже суют свой нос в то, какой памятник нужно ставить в Ереване, представляете, до какой степени мы дошли? Поэтому ясно, что они пригласят Никола Пашиняна, чтобы сказать: иди и пройти под мечом Эрдогана, потому что Армения уже подчинилась всем турецким требованиям, поедет и поздравит, а как же? Это тот же Эрдоган, который посылал «Байрактары», чтобы убивать армянских солдат, это тот же Эрдоган, который послал генералов, которые вели азербайджанскую войну против Армении и Арцаха, это тот же Эрдоган, который весь с ног до головы залит армянской кровью. Пашинян едет, чтобы поздравить этого человека. Едет, чтобы поздравить этого человека с чем? Пашинян едет, чтобы поздравить Эрдогана с убийством армян», - сказал Хачатрян.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване. Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, летающих в третьи страны.

На вопрос Радио Азатутюн, может ли, по его мнению, памятник «Немезис» быть демонтирован, оппозиционный депутат ответил: «Я всего ожидаю от этих властей, они могут демонтировать даже мемориал жертвам Геноцида армян. Я никаких тормозов в действиях этих властей больше не вижу».

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян отмечает, что присутствие на церемонии иниугурации властей Армении на высоком уровне не может быть логичным.

«Я нахожу это вызывающим недоумение особенно в том контексте, когда власти Турции продолжают утверждать, что основой урегулирования армяно-турецких отношений является урегулирование отношений с Азербайджаном, более того, даже на фоне так называемого потепления между Арменией и Турцией в последнее время власти Турции продолжают постоянно вспоминать, что в ходе 44-дневной войны 2020 года именно при их поддержке Азербайджан смог добиться своей главной цели. В этом контексте присутствие властей Армении на высоком уровне, естественно, не может быть логичным», - подчеркнул Абраамян.

Он отметил, что «в армяно-турецких отношениях есть лишь односторонние шаги со стороны Армении».

«Турция не предпринимает никаких серьезных действий, чтобы показать, что ситуация движется к нормализации. Турция не послала какого-либо серьезного позитивного импульса, и это в том случае, когда власти Армении постоянно односторонними шагами пытаются показать свою приверженность этому процессу», - подчеркнул он.

Глава партии «Республика» Арам Саргсян отметил, что считает участие Армении правильным.

«Если Турция решила, что должна пригласить соседние страны и направила приглашение Армении, в этом случае я считаю участие однозначно правильным, потому что политически и дипломатически, когда есть приглашение, и вы его отклоняете или отправляете представителя гораздо более низкого уровня, это определенное отношение, чтобы в будущем Турция могла оправдаться, что они в конструктивном поле, а Армения в деструктивном», - отметил Саргсян.

По его словам, с дипломатической точки зрения участие будет чуть менее опасным, чем неучастие.

«Я не считаю, что какой-либо армянский руководитель получает удовольствие от участия в подобном мероприятии в Турции, и если он участвует, то из дипломатических соображений. С дипломатической точки зрения участие будет чуть менее опасным, чем неучастие, поэтому я считаю участие правильным. Поехать правильно, потому что визит оценивает не только Турция, но международное сообщество. И мы находимся в переговорных процессах и с Турцией, и с Азербайджаном при посредничестве и поддержке международного сообщества, и здесь я считаю, что наши позиции таковы, что мы всегда должны быть в конструктивном поле», - отметил Арам Саргсян.