Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

Как подчеркнули в армянском оборонном ведомстве, сообщение Баку о том, что 2 июня в 12:25 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности.

Согласно азербайджанским СМИ, в Минобороны Азербайджана также заявили о том, что около 18:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны «членами незаконных армянских вооруженных формирований». В Нагорном Карабахе пока не прокомментировали данное заявление Баку.