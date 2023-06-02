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Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

Министерство обороны Армении сегодня заявило об «очередной дезинформации» со стороны Министерства обороны Азербайджана.

Как подчеркнули в армянском оборонном ведомстве, сообщение Баку о том, что 2 июня в 12:25 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности.

Согласно азербайджанским СМИ, в Минобороны Азербайджана также заявили о том, что около 18:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны «членами незаконных армянских вооруженных формирований». В Нагорном Карабахе пока не прокомментировали данное заявление Баку.

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