Самвел Бабаян предлагает обеспечить безопасность народа Карабаха путем диалога Степанакерт-Баку

Какие выходы из сложившейся ситуации видят в Нагорном Карабахе в том случае, когда власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, а президент Азербайджана вместо диалога со Степанакертом требует от карабахских чиновников подать в отставку и распустить государственные органы Нагорного Карабаха? Причем Ильхам Алиев подчеркивает, что только в этом случае может идти речь об амнистии.

Президент Нагорного Карабаха пока не отреагировал на это заявление Алиева, которое, кстати, приветствовал официальный Вашингтон. Араик Арутюнян также не представил, какие видит выходы из сложившейся ситуации.

Между тем, лидер второй по величине силы в парламенте Карабаха, партии «Единая Родина» Самвел Бабаян выступает за прямой диалог между Степанакертом и Баку. «Очевидно, что народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] по требованию Алиева не распустит государственные институты и не лишит сам себя субъектности, в том числе и в будущих переговорах. Риторика Алиева не только углубляет атмосферу ненависти, но и провоцирует новые обострения, от которых, кстати, в первую очередь не выиграет Азербайджан», - сказал Бабаян.

Касаясь заявления пресс-секретаря Госдепартамента США, в котором тот приветствовал заявление Алиева об амнистии, Самвел Бабаян отметил, что американский чиновник руководствуется и служит интересам своей страны, а эти интересы предполагают крепкие отношения с Азербайджаном и Турцией, чем и обусловлены заявления такого содержания.

Учитывая это, а также готовность премьер-министра Армении признать Карабах частью Азербайджана, Карабах, по убеждению Самвела Бабаяна, обязан проводить самостоятельную политику, инициировав прямые переговоры между Степанакертом и Баку, чтобы в результате сформировать атмосферу взаимного доверия с Азербайджаном. «Только так можно будет обеспечить безопасность людей в Арцахе», - сказал он.

Готов ли Бабаян лично вести переговоры с Баку? В ответ на этот вопрос Радио Азатутюн в его пресс-службе сообщили, что личность переговорщика не существенна, важно содержание переговоров.

Нужно показать, что весь народ не может быть преступником и потом получить амнистию - Ваграм Балаян

Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Нагорного Карабаха, член фракции АРФ «Дашнакцутюн» Ваграм Балаян согласен с необходимостью переговоров с Баку, однако напоминает, что предыдущие попытки Степанакерта вести диалог с Азербайджаном не дали ощутимых результатов, поскольку Баку постоянно говорит о реинтеграции карабахцев в составе Азербайджана, утверждает, что готов говорить с карабахцами как с национальным меньшинством, проживающим внутри его страны. «Другое дело – встречи, скажем, при посредничестве международных структур с заранее объявленной повесткой. Это другой вопрос. Но если повестки нет, то о чем говорить?» - отметил он.

По мнению председателя комиссии по внешним отношениям, Карабах должен продолжать отстаивать свою независимость и право на самоопределение посредством диалога с международными структурами, «показывая, что целый народ не может быть преступником и подвергаться преследованиям или тюремному заключению, а затем снова получить амнистию».

По словам главы фракции «Справедливость» парламента Карабаха Давида Галстяна, они видят выход из сложившейся ситуации как политическим, так и дипломатическим путем. Но для этого, по его мнению, прежде всего, властям Карабаха следует найти в себе силы и, отбросив личные опасения, объявить, как они оказались в этой ситуации и кто ответственный номер один. «Тот злополучный план, который сегодня действует по части Арцаха, должен быть раскрыт от начала и до конца. Власть должна четко заявить, что никогда не позволяла Николу Пашиняну от имени Арцаха, кроме самоопределения, обсуждать другие вопросы, которые Никол Пашинян сегодня обсуждает. И должна сказать, что за счет Родины не нужно вступать в торги и сдавать часть Родины, чтобы сохранить власть», - сказал Галстян.

Карабахский оппозиционер предполагает, что после этого заявления Араика Арутюняна политические силы Армении, а также народ Армении не позволят Пашиняну подписать документ о признании Карабаха частью Азербайджана.

На вопрос, чего опасается власть, Галстян ответил: «Видя стиль работы Никола Пашиняна, мне кажется, что у него может быть какой-то компромат... не только на Араика Арутюняна, но и на многих из нынешней власти».

Президент Карабаха сегодня дал поручения членам правительства с целью противостояния рискам безопасности, преодоления проблем, вызванных блокадой и энергетическим кризисом. Их содержание офис президента не раскрыл.