В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций с армянской стороны

В сообщении на официальном сайте оборонного ведомства говорится, что «подразделения ВС РА не открывали огня в направлении азербайджанских позиций, расположенных в северо-восточной части приграничной зоны».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Чинарлы Товузского района.

В Баку также сообщили об обстреле в районе 10:00 азербайджанских позиции в Шушинском районе Карабаха со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований». В Степанакерте также опровергли данное сообщение, назвав ее «очередной дезинформацией».