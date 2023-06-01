Премьер-министр Армении в Кишиневе для участия в саммите Европейского политического сообщества

Как передает пресс-служба главы армянского правительства, вечером 31 мая Пашинян вместе с супругой Анной Акопян посетил «Дворец Республики», где вместе с главами государств-участников Второго саммита Европейского политического сообщества присутствовал на концерте классической музыки.

Затем от имени президента Молдовы Майи Санду был организован официальный прием в честь глав делегаций.

В Кишиневе премьер-министр 1 июня примет участие во Втором саммите Европейского политического сообщества. На полях мероприятия премьер-министр проведет двусторонние встречи с международными партнерами.

В Кишиневе также запланирована пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, председателя Европейского совета и президента Азербайджана.