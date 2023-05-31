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Армения

Отсутствие демократии в Армении послужило инструментом для того, чтобы мы не знали всей правды о карабахском вопросе – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Отсутствие демократии в Республике Армения или отношение к демократии послужило инструментом для того, чтобы мы все не знали всей правды о карабахском вопросе», - заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян в ходе «Армянского форума демократии».

Заявив о том, что не желает вступать в политические дебаты, Пашинян, тем не менее, подчеркнул, что модель, при которой всего несколько человек осведомлены о карабахской проблеме на экспертном уровне, является ярчайшим тому доказательством.

«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, заключается именно в этом. И сейчас мы узнаем новую информацию по карабахскому вопросу в условиях демократии, находя новые смыслы и контексты в известных вещах, и это очень важный нюанс», - заявил Пашинян, подчеркнув, что «именно демократия была нашей стратегией, которая толкала нас вперед к революции».

Пашинян подтвердил высказанную в ходе прошлогоднего форума мысль о том, что демократия стала и остается брендом Армении.

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