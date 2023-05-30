Армен Григорян: «Мы признаем территориальную целостность Азербайджана»

«Армения признает территориальную целостность Азербайджана», - заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в ходе дискуссии, организованной в рамках проходящего в Братиславе ежегодного форума GlobSec, посвященного вопросам безопасности.

«Ясно, что мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Например, в заявлении председателя Европейского совета [Шарля] Мишеля от 14 мая упоминаются территория Армении площадью 29 тысяч 800 квадратных километров и территория Азербайджана площадью 86 тысяч 800 квадратных километров. На одном уровне мы слышим подобные заявления, на другом уровне Азербайджан, лично президент [Ильхам] Алиев никогда не говорят, что признают 29 тысяч 800 квадратных километров территории Армении. Более того, два дня назад, в воскресенье, лидер Азербайджана заявил: «Мы сами можем провести границу». В каком-то смысле это озвученная в адрес Армении угроза - принять все предъявляемые Азербайджаном требования, иначе они проведут границу, где захотят», - обращаясь к участникам дискуссии, сказал Григорян, отметив, что подобные заявления, звучащие из Баку, не могут не беспокоить армянскую сторону.

В ходе обсуждения в Братиславе собеседник Григоряна, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей аппарата президента Хикмет Гаджиев выразил убежденность, что заявления Ильхама Алиева в Ереване искажают. Вместе с тем, некоторые заявления, звучащие с армянской стороны, Гаджиева, наоборот, начали удовлетворять.

«Я действительно рад слышать, что армянская делегация и Армения стали лучше понимать словосочетание «территориальная целостность» и его суть. Мы вели переговоры на протяжении тридцати лет, и за это время именно Армения нарушала принцип территориальной целостности. Это относилось к предыдущим правительствам Армении, в том числе и к правительству Пашиняна. Когда Пашинян поехал в Карабах и заявил, что «Карабах - это Армения и точка», это был полный срыв переговорного процесса», - заявил Гаджиев.

Вместе с тем азербайджанский чиновник отметил, что, с одной стороны, Армения заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, с другой стороны, действия Еревана подрывают эту целостность.

«С одной стороны, премьер-министр Армении заявляет, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. С другой стороны, однако, Армения продолжает направлять в Карабах военные грузы, финансирует незаконные вооруженные формирования в Карабахе, у нас также есть информация о том, что там находятся армянские [армейские] подразделения», - заявил Гаджиев.

Однако секретарь Совбеза Армении еще раз повторил, что утверждения о присутствии в Нагорном Карабахе подразделений ВС Армении не соответствуют действительности.

«В Нагорном Карабахе никаких войск Армении нет. Там есть только Армия обороны Нагорного Карабаха, в которой есть нужда, потому что живущие там люди сталкиваются с вызовами безопасности. Если Азербайджан хочет изменить эту ситуацию, он должен создать такие условия, такую атмосферу, чтобы люди не чувствовали нужды в этой Армии обороны», - заявил Армен Григорян.

По словам секретаря Совбеза, главная цель официального Еревана - достижение прочного мира в регионе. «Команда Никола Пашиняна получила мандат на установление мира во время выборов 2021 года, и армянская общественность поддерживает установление мира», - сказал он.

Сегодня Хикмет Гаджиев довольно подробно представил переговоры, состоявшиеся в последние недели в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, добавив, что, исходя из этих встреч, в Баку сформировались определенные позитивные ожидания.

«Мы движемся к встрече в Кишиневе с определенными элементами оптимизма. У нас есть определенные ожидания. В июне состоится еще одна встреча министров иностранных дел, в ходе которой будет обсуждаться мирный договор», - сообщил Гаджиев.

В ходе сегодняшней дискуссии помощник президента Азербайджана вновь заявил, что Баку готов обеспечить права проживающих в Карабахе армян в рамках Конституции Азербайджана. По убеждению Армена Григоряна, этот вопрос следует обсуждать отдельно в ходе прямых переговоров и с привлечением международного сообщества.

«Мы говорим: давайте обсудим безопасность и права. Предопределить не исход этих переговоров, а процесс. Наше желание - видеть тот международный механизм, в рамках которого Степанакерт и Баку обсуждают права армян, живущих в Нагорном Карабахе», - отметил секретарь Совета безопасности Армении.