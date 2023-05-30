Баку призывает Ереван не на словах, а на деле уважать территориальную целостность Азербайджана

Называя вчерашнее заявление МИД Армении необоснованным и предвзятым, официальный Баку подчеркивает, что «вмешательство в усилия Азербайджана по диалогу с армянскими жителями Карабаха является вмешательством во внутренние дела Азербайджана и противоречит пафосным заявлениям Еревана о том, что Армения признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

«Стремления к миру и стабильности в регионе измеряются конкретными шагами, а не фальшивыми призывами и обещаниями. Так что было бы хорошо, если бы армянская сторона вместо фальшивых заявлений не на словах, а на деле уважала территориальную независимость и суверенитет нашей страны, включая Карабахский регион Азербайджана», - заявил МИД Азербайджана.

Вчера МИД Армении, реагируя на угрожающие заявления, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 мая в Лачине, подчеркнул, что Баку вновь угрожает Армении применением силы, а населению Нагорного Карабаха - этническими чистками.

Согласно формулировке внешнеполитического ведомства Армении, Ильхам Алиев не только угрожает геноцидом населению Нагорного Карабаха, но и ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Армении.

В ответ Баку сегодня заявил, что утверждения армянской стороны о проведении этнических чисток беспочвенны, более того, Армения депортировала азербайджанцев не только с оккупированных территорий Азербайджана, но и из Армении. «Азербайджан, наоборот, намерен предпринять все необходимые шаги для реинтеграции местных армянских жителей», - отметили в азербайджанском МИД.

Президент Азербайджана 28 мая в Лачине выступил с рядом угроз в адрес Армении и Нагорного Карабаха, заявив, что мирный договор, включая делимитацию границы, должен быть выполнен на азербайджанских условиях, Армения должна предоставить Азербайджану дорогу в Нахичевань и вывести войска из Карабаха. Алиев подчеркнул, что Армения «не должна забывать, что села Армении видны из Лачина», а карабахцев предупредил, что Азербайджан может провести любую операцию в Карабахе, поэтому местные армяне «должны распустить свои государственные органы и стать гражданами Азербайджана».

В ответ внешнеполитическое ведомство Армении вчера заявило: «К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство видит решение проблем не путем признания территориальной целостности Республики Армения, предусмотренного Алма-Атинской декларацией, и решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а путем угрозы и применения военной силы».

Пашинян неоднократно заявлял, что Азербайджан и Армения договорились признать территориальную целостность друг друга. Он повторил это также вчера в парламенте, заодно поинтересовавшись, свидетельствует ли сделанное Алиевым в Лачине заявление о том, что Баку отказывается от брюссельских договоренностей. Пашинян даже поручил министру иностранных дел Арарату Мирзояну уточнить этот вопрос с международными партнерами и Баку.

«Господин Мирзоян, нам действительно нужно получить ответ на этот вопрос от наших партнеров. Потому что, если это означает отказ... Текст, который прозвучал, очень близок к этому, но я не хочу комментировать. Я считаю, мы должны здесь внести дополнительные уточнения, чтобы также спланировать наши дальнейшие действия», - сказал армянский премьер.

Алиев никогда публично не заявлял, что признает территорию Армении площадью 29 800 квадратных километров - аналитик

Отказался ли Баку от брюссельских договоренностей и теперь не готов признать территориальную целостность Армении? Аналитик Тигран Григорян отметил, что Алиев никогда публично не заявлял, что признает территорию Армении площадью 29 800 квадратных километров.

«Я думаю, армянская сторона пытается представить ситуацию так, что якобы Алиев признает территориальную целостность Республики Армения именно в границах 29 800 квадратных километров. Вы, наверное, заметили, что в последнее время Никол Пашинян постоянно говорит об этих цифрах, он постоянно говорит о признании территориальной целостности Азербайджана с конкретными цифрами, но подобных заявлений от президента Азербайджана мы не слышали», - сказал Григорян.