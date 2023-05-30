Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и минометы – Армия обороны НК

Согласно сообщению, в районе 11:40 азербайджанская сторона, по предварительным данным, выпустила 7 мин из миномета 60-мм калибра по одной из позиций Армии обороны, с армянской стороны потерь нет.

В Министерстве обороны Нагорного Карабаха отметили, что о нарушении режима прекращения огня было доложено командованию миротворческих сил Российской Федерации.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня ситуация на линии соприкосновения оценивалась Армией обороны как относительно стабильная.

Ранее сегодня Баку обвинил Степанакерт и Ереван в обстрелах азербайджанских позиций, заявив, что «подразделения азербайджанской армии предприняли соответствующие ответные действия».

Военные власти Армении и Нагорного Карабаха отвергли заявления Баку как очередную дезинформацию.