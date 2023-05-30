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Карабах

Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и минометы – Армия обороны НК

(архивная фотография)

В Армии обороны Нагорного Карабаха сообщили, что сегодня азербайджанская сторона с применением стрелкового оружия и миномётов нарушила режим прекращения огня на северном и восточном направлении линии соприкосновения.

Согласно сообщению, в районе 11:40 азербайджанская сторона, по предварительным данным, выпустила 7 мин из миномета 60-мм калибра по одной из позиций Армии обороны, с армянской стороны потерь нет.

В Министерстве обороны Нагорного Карабаха отметили, что о нарушении режима прекращения огня было доложено командованию миротворческих сил Российской Федерации.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня ситуация на линии соприкосновения оценивалась Армией обороны как относительно стабильная.

Ранее сегодня Баку обвинил Степанакерт и Ереван в обстрелах азербайджанских позиций, заявив, что «подразделения азербайджанской армии предприняли соответствующие ответные действия».

Военные власти Армении и Нагорного Карабаха отвергли заявления Баку как очередную дезинформацию.

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