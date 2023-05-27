В Минобороны Армении назвали имена разыскиваемых военнослужащих

Согласно пресс-службе ведомства, это Арутюн Юрикович Овагимян и Карен Ашотович Газарян.

Напомним, что согласно более ранним сообщениям, двое армянских военнослужащих везли продовольствие на боевые посты, но с 19:00 26 мая с ними была потеряна связь.

Позже, согласно официальному сообщению, на межпозиционной дороге была обнаружена машина тылового снабжения, эксплуатируемая двумя военнослужащими ВС Армении, груженая продовольствием и водой, предназначенными для боевых постов.

В Минобороны Армении отметили, что «распространенное пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, является абсолютной ложью и дезинформацией». «У армянской стороны достаточно доказательств для опровержения этого, которые будут представлены международным партнерам», - заявили в армянском оборонном ведомстве, подчеркнув, что «ведется масштабная работа для выяснения обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих.

Между тем, в Азербайджане прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям «терроризм» и «контрабанда» против двоих армянских военнослужащих.