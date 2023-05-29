Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Пашинян поздравил Эрдогана с переизбранием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Праге, 6 октября 2022 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

«Жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», — написал Пашинян в Twitter.

По предварительным результатам голосования Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, набрав около 52 процентов голосов.

В последние недели в процессе армяно-турецкого урегулирования произошел спад. В связи с установкой памятника «Немезис» в Ереване Турция запретила транзитные полеты армянских авиакомпаний через свое воздушное пространство, предупредив о новых последствиях, если памятник не будет демонтирован.

Back to top
XS
SM
MD
LG