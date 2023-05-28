МИД Армении: Похищение двоих военнослужащих является попыткой Азербайджана уклониться от своих обязательств

Официальный Ереван призывает власти Азербайджана освободить армянских военнослужащих и всех удерживаемых лиц в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и призывами международных партнеров.

В Баку прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух армянских военнослужащих, связь с которыми с армянской стороны была нарушена вечером 26 мая, сразу по 6 статьям, включая терроризм, возбуждение межнациональной розни путем насилия, контрабанду оружия и боеприпасов. Азербайджанская сторона обвиняет армянских военнослужащих в незаконном пересечении государственной границы, попытке диверсионного проникновения.

Между тем, Министерство обороны Армении опровергает заявления азербайджанской стороны, заявляя о похищении военнослужащих Арутюна Юриковича Овагимяна и Карена Ашотовича Газаряна.

Следственный комитет Армении сообщил, что по предварительным данным, вооруженная группа противника пересекла границу Армении и похитила двоих армянских военнослужащих.