Путин-Пашиняну: Позиция Москвы по вопросу Лачинского коридора не изменилась

«К сожалению, вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса», - отметил Пашинян.

Он напомнил, какова ситуация в Нагорном Карабахе: поставки природного газа и электроэнергии приостановлены, поставки продовольствия и продуктов осложнены.

«Конечно, в этом [вопросе] поддерживают российские миротворцы, но, к сожалению, как я уже сказал, блокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев», - заявил премьер-министр Армении.

Лачинский коридор – дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, закрыт с 12 декабря 2022 года.

Сделанное в то время заявление Путин сегодня повторил, сказав, что российская сторона никогда не меняла своей позиции по Лачинскому коридору.

«Вы знаете нашу позицию по поводу нашего трёхстороннего заявления – в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счет. И Вы знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции. Всё должно быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трехстороннего заявления. Наша позиция здесь не менялась», - отметил он.

Несмотря на заявления и то, что в трехстороннем заявлении говорится, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, с прошлого года там находись азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, а сейчас там стоит КПП с азербайджанскими силовиками.

По словам президента России, они также обсудят вопросы, связанные с разблокировкой транспортного сообщения.

Армения действительно заинтересована в этом, подчеркнул Никол Пашинян. «Мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны», - сказал он.

Ереван ожидает, что азербайджанская железная дорога будет открыта также для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджан, например, в Россию и Иран.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что по поводу разблокирования дорог их позиция тоже неизменна. По его словам, этот вопрос они обсудили в двусторонних контактах с азербайджанской делегацией, и «азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет». По словам Путина, Баку признает «полный суверенитет Армении над этой территорией».

«Они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортного сообщения, она не имеет под собой никаких оснований», - отметил он.

Однако, по утверждению президента РФ, есть вопросы, связанные с терминологией, о которых они могут подробно поговорить.

Также были затронуты двусторонние отношения: товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику, отметил президент РФ, сообщив, что в прошлом году он вырос более чем на 83% И достиг 5 млрд долларов.

Встрече с Путина с Пашиняном предшествовала встреча Путина с Алиевым. После нее состоится встреча трех лидеров.

Сегодня в Кремле состоялся саммит ЕАЭС, в котором впервые в качестве гостя принял участие президент Азербайджана. Президент России поблагодарил премьер-министра Армении за то, что тот согласился на участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По конец этого заседания, однако, между лидерами Армении и Азербайджана произошла полемика.