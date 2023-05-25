Без «кадастрового сертификата» членом ООН не становятся – экс-замглавы МИД ответил премьеру

«Кадастр и квартирант... могу сказать, что это прискорбно», - так отреагировал на вчерашние заявления премьер-министра Армении бывший заместитель министра иностранных дел Армении, посол Авет Адонц.

«Все ли мы понимаем, что уже 30 лет мы на нашей любимой родине живем в месте, на которое у нас нет кадастрового свидетельства, причем Армения как государство за свое многотысячелетнее существование никогда не имела кадастрового свидетельства? Если то, что мы хотим сделать, получится, мы впервые в истории получим кадастровый сертификат, будем собственниками не только де-факто, но и де-юре. [...] Мы, все мы, парламент Республики Армения, все мы хотим преодолеть свой статус квартиранта, мы хотим иметь кадастровый сертификат, имя которого – государство с международно признанными, делимитированными и демаркированными границами», - заявил вчера Пашинян.

Отвечая премьер-министру, Адонц сказал: «Наверное, впервые в истории глава государства дает такую квалификацию своему собственному государству, своему собственному народу».

Адонц, проработавший в дипломатической сфере около 30 лет, сказал, что сожалеет, что Пашинян с трибуны Национального собрания говорит о государстве Армения, о государственности Армении «на уровне районной администрации», призвав Пашиняна не сравнивать государство с кадастром.

«Говорить о стране в философии кадастрового сертификата – это стыд и позор», - подчеркнул Авет Адонц.

По мнению бывшего замминистра иностранных дел, Пашинян вчера в парламенте представил процесс делимитации и демаркации как процесс получения от Азербайджана кадастрового сертификата, то есть, по мнению премьер-министра, именно Азербайджан должен сформулировать и представить этот документ Армении.

«Никогда нельзя говорить об этом как о кадастровом сертификате, это понятно даже тем нашим гражданам и тем широким кругам общественности, которые не имеют никакого отношения к дипломатии. Они не квартиранты в этой стране, чтобы иметь договор аренды или свидетельство о приватизации, тем более свидетельство о собственности, которое, согласно вчерашнему заявлению и согласно представленной или предложенной вчера философии, должно быть утверждено Азербайджаном», - подчеркнул Адонц.

«Пашинян ставит под сомнение международную легитимность государства Армения»

По словам бывшего дипломата, премьер-министр Армении своими заявлениями, по сути, ставит под сомнение международную легитимность государства Армения, в том случае, когда независимая Армения установила дипломатические отношения практически со всеми странами мира, что означает, что эти страны признают территориальную целостность Армении.

«Армения - член ООН, полноправный член с 1991 года, после провозглашения независимости. Без [должен произнести, эту фразу] кадастрового сертификата членом ООН не становятся», - сказал бывший замглавы МИД.

По оценке Адонца, Пашинян примитивными, неприемлемыми, оскорбляющими достоинство людей заявлениями на самом деле пытается подготовить народ к подписанию мирного договора с Азербайджаном, по которому, как он сам заявил, признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Причем, по словам Адонца, вчерашние заявления показывают, что на Пашиняна в ходе этих переговоров оказывается серьезное давление, в то время как, согласно международно принятому принципу, процесс делимитации границ не может проходить под давлением.

«Фактически, это очередной посыл армянскому народу, армянской нации, которую он назвал квартирантом Республики Армения, о том, что нас завтра может не быть, это очередная подготовка очень примитивным способом. Когда ты собираешься подписать какой-либо международный договор, который касается урегулирования очень важного вопроса, а в данном случае вопроса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], то, естественно, наше общество должно быть готово к подписанию, и эти подготовительные работы ведутся очень примитивно, а их содержание, на мой взгляд, неприемлемо», - сказал бывший чиновник.

Вчера в парламенте премьер-министр Пашинян заявил, что в мире есть несколько государств, которые могут потребовать выселения армян из своей страны, и Армения, не имеющая кадастрового сертификата, не может предъявить контраргумент. Пашинян не назвал эти страны.

«Мы живем в месте, где в мире есть по крайней мере несколько стран, которые думают, что когда захотят, могут сказать: собирайтесь и убирайтесь отсюда, и мы тогда не сможем сказать: минуточку, вот кадастровое свидетельство…», - сказал он.

«Я не то что не могу подтвердить, я ничего подобного не слышал, такого точно нет», - заявил Авет Адонц.

Бывший заместитель министра иностранных дел, служивший при Пашиняне и покинувший МИД в 2021 году, сказал, что, проработав в сфере дипломатии три десятилетия, может с уверенностью сказать, что территориальная целостность Армении никогда не ставилась под сомнение, Турция никогда не предъявляла территориальных претензий, даже у Азербайджана раньше таких претензий не было.

«Азербайджан не имел территориальных претензий к Армении 3-4 года назад, а сейчас ситуация качественно изменилась, то есть, мы находимся под давлением и даже не пытаемся выйти из-под этого давления и вести переговоры с Азербайджаном с достоинством», - сказал Адонц.

Почему Армении, которая признана более чем 100 государствами мира и является полноправным членом ООН, нужно получить так называемое кадастровое свидетельство именно от Азербайджана, а в противном случае, по формулировке премьер-министра, жители Армении останутся в статусе квартиранта, Пашинян вчера так и не объяснил.