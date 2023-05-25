Признать территориальную целостность еще не означает признание суверенитета Азербайджана – Тофиг Зульфугаров

Об этом в интервью азербайджанскому изданию Minval.az заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.

«Армяне утверждают, что они признали территориальную целостность нашей страны еще в 1991 году. Но они тем самым продолжают вмешиваться в наши внутренние дела, даже после 2020 года. Выделяется бюджет военизированным структурам, которые ведут свою политику по присоединению Карабаха к Армении. То есть мы видим расхождение между словами и реальными делами. То есть попытки аннексии не прекращаются. Поэтому Никол Пашинян должен разъяснить и свои заявления, и действия. Перестанет ли Армения вмешиваться в наши внутренние дела, и будет ли она относиться с уважением к нашему суверенитету? Поэтому говорить о том, что вопрос уже решен, я не берусь», - заметил Зульфугаров.

По мнению бывшего министра, сам переговорный процесс говорит о том, что «армянская сторона не готова к подписанию каких-либо соглашений».

«Причем действия Пашиняна говорят о том, что армянская сторона не прекратит попытки аннексии территорий Азербайджана. Поэтому такие сомнения имеют место быть. Москва предлагает свои посреднические услуги, конкурируя и с Брюсселем, и Вашингтоном.

Я не думаю, что Москве удастся урегулировать ситуацию, о которой я сказал, но Кремль постарается добиться каких-то эффективных результатов. Я думаю, что там могут быть затронуты темы коммуникаций, где возможен прогресс. Потому что Армения и Азербайджан хотят, чтобы эта коммуникация заработала. Но мы знаем условие Азербайджана о том, что эта связь должна заработать через Зангезурский коридор, а потом только можно будет говорить о разблокировании других коммуникаций.

С другой стороны, мы знаем, что технически это все не готово, знаем, что в Брюсселе обсуждалось финансовое содействие ЕС Армении для достройки части мегринской дороги. У Армении и Азербайджана остаются разногласия о том, как будет функционировать эта коммуникация и на каких условиях будут перемещаться граждане Азербайджана из одной ее стороны в другую. Есть надежда, что в этом вопросе стороны выработают взаимоприемлемые позиции. Может быть, Москва попытается в этом направлении достичь определенных успехов», - отметил экс-министр иностранных дел Азербайджана.